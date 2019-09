Campanha social de instituições de ensino superior oferta serviços gratuitos à população

Atividades como assistência à saúde e consultoria jurídica estão previstas

Mais de seis mil serviços gratuitos serão oferecidos à população, em todo o Brasil, por meio das 550 instituições de ensino superior participantes da 15º Campanha Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. A iniciativa ocorre desta segunda (23) até o próximo sábado (28), sob realização da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes).

Entre as atividades oferecidas estão assistência à saúde; consultoria jurídica; orientação profissional e educacional; promoção da inclusão digital e atividades culturais, recreativas e esportivas. Elas têm como público-alvo as pessoas de todas as idades.

Para participar, os interessados devem buscar informações junto às faculdades mais próximas da sua residência, que estejam participando da campanha.

Sobre a campanha

Com o objetivo de dar visibilidade às ações sociais das faculdades brasileiras, além de ser uma oportunidade para os alunos colocarem em prática o que aprendem nas aulas, a Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular foi criada, em 2005, para aproximar os setores acadêmicos e privados da população.

De acordo com a Abmes, desde o primeiro ano da campanha o projeto já realizou cerca de 16 milhões de atendimentos à população, sendo mais de 90 mil atividades realizadas por mais 1,5 mil instituições de todo o país. Pela participação, cada instituição participante recebe o “Selo Instituição socialmente Responsável”.

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

