Campina Grande adia para outubro o Maior São João do Mundo

Romero Rodrigues justificou a decisão dizendo que todos os esforços do município estão voltados, neste momento, para o cumprimento de ações de prevenção ao coronavirus. Quanto ao evento, garantiu que haverá readequação da programação e da grade de atrações. Parque do Povo

O anúncio do adiamento da 37ª edição da festa conhecida como “Maior São João do Mundo” foi feito pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, durante live nas redes sociais no início da noite da última segunda-feira (23). Segundo Romero, para tomar a decisão, a prefeitura ouviu especialmente o setor turístico, que envolve hotéis, restaurantes e agências de viagens.

