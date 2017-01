Campus Party 2017 trará brasileira que descobriu supernova e faz pesquisa para a Nasa

Duilia F. Mello falará sobre seus 20 anos pesquisando o espaço, de suas descobertas e do trabalho com o telescópio Hubble.

A Campus Party 2017 levará a seu palco uma das representantes da ciência brasileira mais reconhecidas internacionalmente.

A astrofísica Duilia F. de Mello falará aos campuseiros na quinta-feira (2) sobre seus 20 de estudo do universo, desde sua colaboração com a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) até suas descobertas, como a de uma supernova (a explosão de uma estrelha). Ela mostrará ainda a imagem mais colorida já feita com o telescópio espacial Hubble, tirada em 2014.

Neste ano, o evento de tecnologia, ciência e cultura nerd irá acontecer entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro, novamente no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

Após construir sua formação acadêmica na UFRJ, Inpe e USP, Duilia fez seu pós-doutorado no Instituto do Telescópio Espacial Hubble, nos EUA, e no Cerro Tololo Interamerican Observatory, no Chile.

Desde 2008, ela é professora associada de Física e Astronomia da PUC de Washington. Ela também é desde 2003 pesquisadora do Instituto de Astrofísica e Ciência da Computação, que colabora com a Nasa, por meio do Goddard Space Flight Center.

Campus Party 2017

Quando: de 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2017

Onde: Pavilhão de Exposições Anhembi – Avenida Olavo Fontoura, 1209, São Paulo, SP

Entradas: R$ 240 (clique aqui)

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...