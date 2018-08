Canal adulto oferece conteúdo gratuito no WhatsApp e enlouquece internautas

Com lançamento previsto para 27 de agosto, o chamado ‘Grupo da Pelada’ irá compartilhar fotos e vídeos de graça por meio das redes. (Foto: Divulgação)

O canal brasileiro de conteúdo adulto Sexy Hot se prepara para lançar nos próximos dias um perfil voltado a compartilhar conteúdos gratuitos nos aplicativos WhatsApp e Telegram.

Conforme noticiado inicialmente pelo portal UOL, o produto é chamado de “Grupo da Pelada” e terá foco em distribuir imagens, fotos e vídeos por meio desses apps de mensagens – a novidade será lançada oficialmente em 27 de agosto.

“Aqui no Grupo da Pelada vale tudo, só não vale jogo sujo. Por isso, nada de #Novinha, #CaiuNaNet e #RevengePorn, tá? Até porque, pelada legal é pra profissionais”, afirma um texto na página da iniciativa.

Para receber os conteúdos do Grupo da Pelada pelo WhatsApp ou Telegram, os interessados precisam ter mais de 18 anos de idade e preencher um cadastro no site do Grupo da Pelada (www.grupodapelada.com.br).

