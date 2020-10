Câncer de mama: como o autoexame auxilia no diagnóstico precoce

De acordo com Ana Carla Lima, obstetra e ginecologista da Pró-Saúde e com atuação pelo Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra Anna Turan (HMIB), as estratégias de descoberta precoce da doença são o diagnóstico e o rastreamento de nódulos.

“Por meio do autoexame, a mulher pode identificar alterações na mama, secreções e também nódulos a partir de 1cm. A realização de exames preventivos é de extrema importância para encontrar possíveis nódulos menores, e para rastrear o câncer de mama”, explica a profissional.

Autoexame

Para realizar o autoexame a mulher precisa posicionar um braço atrás da cabeça, e com a outra mão fazer alguns movimentos. “Primeiro, com movimentos circulares, ao redor da auréola, e depois ao redor da mama”, explica a enfermeira Patrícia Muniz.

A profissional complementa que “é preciso fazer movimentos de cima para baixo em toda mama, e em formato radial, como se formasse triângulos com os dedos em cima do seio, e repetir todos os movimentos em cada mama”, descreve.

A orientação, segundo a médica Ana Carla Lima, é que a mulher possa observar e apalpar as mamas sempre que se sentir confortável, ou pelo menos uma vez por mês, após o período menstrual, para conhecer melhor a região.

“As mulheres precisam ficar atentas aos sinais, como alteração da coloração da mama, alguns edemas no seio e/ou axilas que surgem, coceira no mamilo ou secreção, inversão do mamilo e caroços (nódulos)”, explica.

A prevenção ao câncer de mama, segundo a especialista, é a melhor forma de autocuidado. “Para isso, é preciso fazer exercícios físicos, beber água regularmente, ter uma alimentação balanceada e com qualidade, descansar o corpo e dormir bem”, destaca.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente na população feminina no país, o que corresponde a 29% dos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Na doença ocorre um desenvolvimento irregular das mamas que se multiplicam até formar um tumor maligno.

