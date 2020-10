Candidata a vereadora é flagrada com 190 kg de maconha

A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas – (Foto:Divulgação / Polícia Militar de Santa Catarina)

Noemi da Silva, de 39 anos, é candidata a vereadora pelo Partido Liberal (PL) e foi presa em flagrante na segunda-feira (26). No local, os policiais militares encontraram 190 kg de maconha, quatro armas de fogo, munições e cerca de R$ 17 mil em espécie. Além da candidata, outras duas pessoas foram detidas e encaminhadas à Central de Polícia de Blumenau (SC).

De acordo com a Polícia Militar, se trata da maior apreensão de drogas do ano na cidade catarinense. Os agentes chegaram até a residência após uma denúncia dando conta que uma casa estaria sendo utilizada como depósito de drogas.

A defesa de Noemi afirmou que ela estava no local, mas que não tem relação com o crime. “Um lamentável infortúnio que fez ela estar na hora errada, no lugar errado e na companhia errada”, disse o advogado Antoniel Lobo Cardoso. Ele explicou que a candidata possui um relacionamento afetivo com um dos detidos.

Em nota, o PL afirmou que recebeu “com surpresa” a notícia e que deve “aguardar a conclusão das investigações com toda a cautela necessária que o caso requer, defendendo sempre o princípio do contraditório e da ampla defesa”. “O PL avaliará as previsões estatutárias da sigla, uma vez que trata-se de assunto de ordem de comportamento pessoal e não relacionado diretamente ao contexto político-partidário”, diz o texto.

