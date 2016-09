Candidata de Altamira falsificou diploma

Joseilda da Silva Amaral, mais conhecida como Josy Amaral (PSB), candidata à prefeitura de Altamira pela coligação “União pelo Progresso”, está sendo acusada de ter falsificado diploma de nível superior. O diploma falso consta da documentação apresentada em registro de candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA). Josy Amaral foi denunciada pela coligação “O Trabalho vai Continuar”, que tem como candidato Domingos Juvenil (PMDB), à Polícia Federal, ao Ministério Público Eleitoral (MPE) e ao juizado da 18ª Zona Eleitoral por crime de falsidade ideológica e falsificação de diploma.

A candidata do PSB, que se intitula pedagoga e professora, apresentou certificado de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia, que teria feito na Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz (Facibra), localizada na cidade de Wenceslau Braz, no Paraná.

O certificado da Facibra, datado de 23 de maio de 2013, leva as assinaturas de Fabiano Teixeira da Cruz, diretor-geral da instituição, e de Luciene Maria dos Reis, secretária acadêmica da faculdade. Ocorre que o diploma é falso, como afirma o próprio diretor-feral da universidade, em documento registrado em cartório, com firma reconhecida.

FALSIFICAÇÃO

Em resposta a um ofício encaminhado à Facibra pela Secretaria de Administração de Altamira (SEMAD), Fabiano Cruz informa que Joseilda Silva Amaral “não é e não foi aluna desta instituição e que as assinaturas do certificado enviado por e-mail não são verdadeiras”.

O fato é que a candidata nunca frequentou a instituição, nem foi graduada lá. Segundo a denúncia, consta do certificado que Josy Amaral, que é servidora pública da Prefeitura de Altamira, teria concluído o curso de Licenciatura em Pedagogia, na Facibra, em dezembro de 2013. Mas a data de emissão do documento é de 23 de maio de 2013, ou seja, de 7 meses antes.

Segundo a denúncia, a candidata juntou documento que sabia ser falso à Justiça Eleitoral, para modificar seu grau de escolaridade “em busca de uma maior qualificação eleitoral e com o intuito de passar maior credibilidade ao eleitorado de Altamira”. O DIÁRIO fez contato com o advogado de Josy – Sérgio Vidigal -, que afirmou que enviaria documentos em defesa da sua cliente. Mas, até o fechamento desta edição, nada foi enviado.

DIPLOMA FALSO

– Na última sexta-feira (2), o DIÁRIO entrou em contato com a direção da Facibra, para confirmar a fraude. Por telefone, a secretária-geral da instituição afirmou que o diploma apresentado por Josy Amaral é falso. Ela assegurou, ainda, a autenticidade do documento, em papel timbrado da Facibra, no qual a faculdade afirma que a candidata à Prefeitura de Altamira nunca estudou lá.

NA INTERNET

– Em vídeo publicado nas redes sociais de Altamira, Sérgio Vidigal Jr., advogado de Josy Amaral, classifica como “mentirosas” as informações de que ela não teria curso superior. “Apresentaremos à sociedade e à Justiça a verdade dos fatos”, garante. Procurado pelo DIÁRIO, ele disse que enviaria documentos ao jornal. Mas a redação nada recebeu até a noite da última sexta-feira (2).

(Luiz Flávio/Diário do Pará)

