Candidata do Sertão de PE recebeu R$ 75 milhões e obteve 13 votos, diz TSE

Uma candidata a vereadora de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco, recebeu uma doação de R$ 75.000.844,36. A informação consta no site do Tribunal Supeior Eleitoral. Conforme o TSE, não há informações sobre gastos e despesas da candidata.

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), o doador é um suposto beneficiário do Bolsa Família. A transferência do dinheiro consta – segundo o TSE – de 30 de setembro, mesmo dia no qual a prestação de contas dela foi atualizada.

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), ela teve 13 votos. Ao TSE, a candidata informou que trabalha como agricultora e que não concluiu o ensino médio.

O TSE não divulgou os nomes dos doadores e dos candidatos que receberam o dinheiro, porque os casos ainda estão sendo investigados pelo Ministério Público Eleitoral. São mais de 259 mil casos suspeitos no país.

O TCU suspeita de irregularidades em mais da metade do dinheiro arrecadado e nos gastos feitos por candidatos nas eleições municipais. Dos R$ 2,227 bilhões declarados pelos candidatos, R$ 1,410 bilhão está sob investigação do TCU e da Justiça Eleitoral.

DO G1

