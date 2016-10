Candidatas a Miss Bumbum chocam ao imitar cena cristã da ‘Santa Ceia’

A edição 2016 do concurso Miss Bumbum nem começou e já polemiza. As oito finalistas do concurso que irá eleger o bumbum mais bonito resolveram recriar o famoso quadro que retrata a última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos, antes de ser crucificado. A foto foi usada para divulgar o concurso e as moças aparecem só de biquíni. Na foto, as já está causando muita polêmica. A imagem foi divulgada nesta quinta-feira (20) e já causa furor no público.

A ideia foi o organizador do concurso, Cacau Oliver, segundo informa o EXTRA. Ele se defende dizendo que não teve intenção de ofender a Igreja ou religiões. “Não estamos ofendendo a Igreja. Isso é uma representação”, justificou ele.

A obra original “A Última Ceia” foi pintada pelo italiano Leonardo da Vinci e é um dos mais famosos e valiosos quadros do mundo.

