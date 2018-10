Candidatas a Miss Bumbum pedem votos na reta final da eleição

Com mais de 80 milhões de votos pela internet, o concurso Miss Bumbum 2018 entra na sua reta final da oitava e última edição.

O concurso desse ano conta com a participação da subcelebridade Antonelle, ex-BBB aregtnina, e também com transexuais, plus size e até policiais militares.

No início do ano, o concurso chamou a atenção dos produtores de Londres, que vieram ao Brasil gravar um documentário sobre cirurgias plásticas com as candidatas. O documentário, chamado Sex, Knifes and Liposuction, estreou no canal BBC, na Europa, no último dia 21 de setembro.

Para marcar o início das votações, as vinte e sete candidatas, cada uma representando um estado do país, se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, para a tradicional corrida do Miss Bumbum, junto com o ex-BBB 18 Kaysar Dadour como mestre de cerimônias.

A repercussão do evento é um dos motivos que trouxe os números recordes de votações no site oficial, que estará no ar até o dia 29 de outubro. Entre as candidatas, a ex-BBB 4 e argentina Antonella Avelaneda também está participando do concurso, porém surpreendeu a todos por permanecer em último lugar nas votações.

As quinze candidatas mais votadas já estão garantidas no evento da final, com data marcada para o próximo dia 5 de novembro. Em contagem regressiva, o evento conta com a presença confirmada da Gracyanne Barbosa como mestre de cerimônias, além de jurados dos tabloides internacionais The Sun e Daily Mail. Espera-se imprensa de mais de trinta países diferentes.

