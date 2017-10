Candidatas ao Miss Bumbum são penalizadas por fraude

A organização lembra que, desde a criação do concurso, m 2011, todas as edições aprimoram o sistema para evitar fraudes. “É dever da organização fiscalizar a votação para que candidatas não sejam prejudicadas”, afirmam. Fonte: DOL. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Essa votação classifica na primeira fase do concurso 15 das 27 candidatas para a segunda fase da competição, que será realizada no dia 6 de novembro, em São Paulo.

A Organização do concurso Miss Bumbum Brasil penalizou 6 candidatas ao título de Miss Bumbum Brasil 2017 em 40 mil votos cada uma por uso ou tentativa de uso de robôs que interferem na votação do público.

