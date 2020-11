Candidato a prefeito de Santa Maria do Pará tem carro alvejado durante visita a zona rural do município

Carro de candidato a prefeito de Santa Maria do Pará — Foto: Reprodução/ TV Liberal

Segundo o candidato Alcir Costa (PSD), o carro onde estava ele e mais duas pessoas foi atingido por pelo menos cinco tiros, disparados por suspeitos em uma moto. Polícia investiga o caso.

O carro do candidato à Prefeitura de Santa Maria do Pará, Alcir Costa (PSD), foi alvejado a tiros na noite desta quinta-feira (5). O ataque ocorreu quando parte da equipe de campanha seguia rumo a uma comunidade rural, para compromissos eleitorais. Apesar do ataque, ninguém ficou ferido.

Segundo as vítimas, o carro transportava o candidato a prefeito, um assessor e um motorista para comunidade de Vila São Domingos, na zona rural de Santa Maria do Pará. No meio do caminho, dois homens em uma moto abordaram o veiculo e dispararam pelo menos cinco vezes contra a lataria do carro.

As vítimas disseram que todos os tiros pegaram na parte superior do carro, não atingindo os passageiros. Após o ataque, os suspeitos fugiram por um ramal na estrada.

Após o atentado, o caso foi registrado na delegacia de Santa Maria. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Por G1 PA — Belém

