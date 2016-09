Candidato a vereador é baleado em ato; pai leva seis tiros e morre

Três são baleados em Cuiabá; candidato a vereador está internado e pai morreu

Julio da Power (Foto) e seu pai participavam de uma caminhada política quando foram alvejados

O candidato a vereador Júlio da Power (PTdoB) levou um tiro no peito, no final da tarde, quando fazia campanha no bairro Sol Nascente. Ele e seu pai Custódio Alves Pereira, 58 anos, foram baleados. Custódio não resistiu e faleceu. Ele teria levado 6 tiros. Júlio da Power foi ferido no peito e está sendo atendido. O estado de saúde dele não foi informado.

Outro homem foi ferido foi levado para a outra unidade hospitalar. Além dele, uma mulher também atingida por um tiro está sendo atendida na Policlínica do Planalto.

Segundo testemunhas, um homem tentou roubar o relógio do candidato a vereador. O pai reagiu avançando rumo ao ladrão, que deu vários tiros.

