Candidato a vereador é detido por boca de urna em Belém.

Crime eleitoral prevê pena de seis meses a um ano de prisão, além de pagamento de multa

Um candidato a vereador por Belém foi detido pela Polícia Civil, acusado de fazer ‘boca de urna’ próximo a um local de votação no bairro do Marco, em Belém, na manhã deste domingo (2). As informações foram confirmadas pelo TRE do Pará. O candidato já foi encaminhado para a Delegacia do Marco, onde deve prestar depoimento.

A boca de urna é considerado crime eleitoral para quem realiza propaganda próximo das seções de votação. A pena prevista para o delito varia de seis meses a um ano de prisão, além de pagamento de multa.

Por ORM

