Candidato a vereador é perseguido e assassinado com oito tiros

Autor: Com informações do portal Metrópoles sábado, 14/11/2020, 17:05

(Foto:Reprodução) – Polícia descarta latrocínio e trabalha com hipótese de crime encomendado O candidato a vereador José Cláudio Castro de Souza (PL-BA) foi perseguido e assassinado com oito tiros, nesta sexta-feira (13), em frente à própria casa, na cidade de Correntina, na Bahia.

