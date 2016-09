Candidato a vereador em Cuiabá tinha 400 kg de droga enterrados

Um candidato a vereador em Cuiabá foi preso com aproximadamente 400 kg de maconha, nesta quinta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, a droga foi encontrada enterrada em buracos de uma chácara na região do Coxipó do Ouro, na capital mato-grossense.

A propriedade pertence a Marcio Gonzaga Dias, de 37 anos, candidato a vereador em Cuiabá pelo PT do B. O advogado do candidato, Luciano Pedroso de Jesus, declarou que Marcio não sabia que a droga estava enterrada na chácara.

Outras 12 pessoas também foram presas com 400 kg de maconha na mesma situação em que o candidato foi preso. Segundo a Polícia Militar, a outra parte da droga estava em uma casa no Bairro Sol Nascente.

“[O candidato a] vereador não é o dono da droga, ele é dono do balneário aonde foi alugado para essas pessoas que são donas da droga. [O candidato a] vereador não tem nenhuma participação”, declarou o advogado à TV Centro América.

Apesar de dizer que alugava a chácara, Marcio foi preso no local pela PM. O advogado afirmou que vai provar a inocência do candidato. Também foi preso um suposto membro de uma facção criminosa.

“Recebemos a informação de que estava acontecendo o tráfico de drogas na região do Bairro Sol Nascente. Inclusive, já tínhamos o nome do suspeito. Chegando ao local fizemos flagrante na frente de um mercadinho da venda da droga para outros dois suspeitos”, afirmou o tenente da PM, Thiago Ribeiro de Melo.

Um dos suspeitos usava uma tornozeleira de monitoramento eletrônico. Esse suspeito foi preso em outras ocasiões por roubo a banco e explosões em caixas eletrônicos. Três carros e duas armas foram apreendidos com o grupo durante a ocorrência. O material também estava na chácara do candidato.

“Encontramos na chácara uma pistola 9 milímetros, munições, encontramos uma carabina e metade da droga apreendida, enterrada em um buraco tampado com tapumes de madeira de compensado”, completou o tenente da PM.

G1MT

