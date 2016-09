Candidato Adecio Piran tem pedido de registro de candidatura indeferido pela justiça eleitoral

De acordo com o art. 13 da Lei 9.504/97, é possível a substituição do candidato considerado inelegível, caso novo pedido seja apresentado dentro do Prazo.

Na tarde desta segunda-feira (05), o Tribunal Regional Eleitoral de Novo Progresso (TRE-PA), em decisão de 1º grau da Juiza da 91º zona Eleitoral “Rafaela de Jesus Mendes Morais” , não acolheu recurso da defesa e indeferiu o pedido de registro de candidatura do candidato a vereador pela “Coligação Todos por Novo Progresso” formada pelos partidos PDT,PR,PT,PTB, que pleiteiam concorrer aos cargos de VEREADORES e tem para prefeito e vice-prefeito, Macarrão e Gelson Dil respectivamente, pela Coligação “Avança Progresso” do município de Novo Progresso.

