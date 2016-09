Candidato ameaçado de morte só anda de carro blindado em Seropédica

RIO — Candidatos que batem de frente com milicianos precisam adotar estratégias para sobreviver, como contratar seguranças ou andar em carros blindados. Miguel Angelo de Souza, o Miguelzinho, candidato a prefeito de Seropédica pelo PMB, teve a casa invadida e foi ameaçado de morte depois de denunciar irregularidades na prefeitura e anunciar que vai levantar quem são os verdadeiros donos de terras em Seropédica. Miguelzinho agora usa uma BMW blindada para fazer campanha em lugares onde é proibido de entrar. Seu algoz, segundo ele, é o ex-PM Jorge Luís Nunes Viana, segurança de um político local, proprietário de terrenos na região. Viana não foi localizado. — A grande disputa aqui é por terras — diz ele. — Eu denunciei um esquema fraudulento de compra de lotes e fui ameaçado dentro de um café pelo segurança desse político. Dizem que não vou chegar ao dia 2 de outubro. Se eu subir num carro de som, sou morto — disse Miguelzinho, que mantém a família nos Estados Unidos por medo de retaliação. Ele conta que o vereador Luciano Batista, o Luciano DJ, seria seu candidato a vice, mas foi assassinado em 2015. Em agosto último, seu aliado político Júlio César Reis também foi morto. Ambos eram do PCdoB. Os dois crimes estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios da Baixada. — As Forças Armadas e o TRE têm que vir a Seropédica — afirma o candidato, que usa o slogan “Vamos dar um basta nos roubos”, mas evita usar a palavra milícia.

