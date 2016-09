Candidato precisa de apenas um voto para se eleger

O candidato Dionisio Wagner (PP), de 50 anos, precisa de apenas um voto para ser eleito. Ele é o único que se candidatou ao cargo de prefeito de Lagoa dos Três Cantos (RS), cidade gaúcha localizada a 283 quilômetros de Porto Alegre. As informações são do UOL.

De acordo com a legislação, é necessária a realização do pleito, mesmo havendo apenas um candidato a prefeito.

Se ninguém ou nem o próprio candidato votar na única opção apresentada na urna, uma nova eleição será organizada.

Candidatura única não é algo incomum na cidade gaúcha. Até hoje, com cinco eleições municipais, duas tiveram candidatos únicos e três com apenas duas opções a seus 1.552 eleitores.

Segundo Dionisio, a candidatura única é um desejo da própria população. “Em julho, foi feita uma pesquisa e 70% da população disse que queria uma candidatura única ou de consenso”, contou.

(Com informações do UOL)

