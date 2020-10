Candidatos ao Enem 2020 deverão cadastrar foto da inscrição até esta quinta, 1 de outubro

Caderno de provas do Enem 2019 – 1º dia — Foto: Ana Carolina Moreno/G1

Exame será em 17 e 24 de janeiro para os 5,7 milhões de inscritos que escolheram a prova impressa. Outros 96 mil farão a prova digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 têm até as 23h59 desta quinta-feira (1º) para colocar ou alterar a foto de inscrição na Página do Participante. O endereço do site é https://enem.inep.gov.br/participante/

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, o cadastramento da foto é obrigatório a todos os participantes.

O candidato deve ficar atento às regras. A foto deve:

mostrar o rosto inteiro do participante

ser atual

estar nítida (com boa iluminação e foco)

ser individual (só o candidato inscrito deve aparecer)

colorida (não serão aceitas fotos em preto e branco)

ter fundo branco

estar nos formatos JPEG ou PNG

ter tamanho máximo de 2 MB

O Inep afirma que imagens com óculos escuros, chapéu, boné, viseira, gorro e qualquer objeto similar não serão aceitas. Arquivos no formato PDF também serão descartados. O Inep e o Ministério da Educação (MEC) afirmam que não realizam a validação da foto, ou seja, o estudante é responsável pela imagem enviada, que será anulada se não cumprir os requisitos.

APLICATIVO G1 ENEM: Baixe o app com jogos de perguntas e respostas sobre o Enem

Enem em janeiro e fevereiro

As provas serão aplicadas em janeiro e fevereiro para 5,8 milhões de inscritos. Segundo o Inep, 5,7 milhões de farão a prova impressa e 96 mil, a prova digital.

É a primeira edição do Enem que oferece as duas modalidades de provas. A ideia do Ministério da Educação (MEC) é tornar o Enem totalmente digital até 2026.

Marcado para novembro, o Enem 2020 foi adiado após pressão de estudantes e parlamentares por causa da pandemia de Covid-19.

O cronograma atual prevê:

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões inscritos

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos

Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura)

Resultados: a partir de 29 de março

Os candidatos deverão usar máscaras obrigatoriamente durante a realização do exame, uma medida para evitar a propagação do novo coronavírus.

Por G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...