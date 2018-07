Candidatos ganham na justiça direito de entrar no curso de formação da PM

Por decisão judicial o comando da Policia Militar do Pará convocou no Diário Oficial da última sexta-feira, 6, os candidatos aprovados e não classificados nos Concursos Públicos para Admissão aos Cursos de Formação de Praças (CFP) e de Oficiais (CFO) da PMPA, realizado em 2016.

Veja a lista de convocados no diário oficial!

Entenda:

Os candidatos foram aprovados nas cinco etapas do concurso, incluindo as provas objetiva e discursiva, exames físico e psicológico, e investigação de antecedentes. Entretanto, na classificação dos aprovados, os candidatos ficaram de fora das 2 mil vagas previstas, o que, segundo eles, não deveria impedir a relação, entretanto foi contestada pelos candidatos aprovados no certame, mas que ficaram de fora da lista.

Segundo os candidatos que entraram com a ação, 689 candidatos aptos a serem policiais militares ficarão fora do curso por decisão do Governo do Estado. Por decisão judicial, os candidatos retornaram ao quadro de alunos em formação de praças e oficiais da PM.

Os candidatos aprovados devem entregar os documentos solicitados no prazo de 10 dias edital ao centro de formação e aperfeiçoamento de praças (CEFAP) para confirmar a sua participação no curso de formação. Caso não apresente a documentação necessária o aprovado perderá a vaga e será convocado o aprovado seguinte.

(DOL Concursos)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...