Candidatos já podem consultar as vagas disponíveis do Sisu

Os interessados em participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já podem consultar as vagas que estão sendo oferecidas para a segunda edição do processo deste ano. No total, 51.924 vagas serão disponibilizadas para os estudantes em 57 instituições de ensino superior públicas. Mas as inscrições só terão início na próxima terça-feira, 07, e serão encerradas no dia 10. A consulta deve ser feita no site do Sisu.

Essa etapa é destinada aos candidatos que querem pesquisar as graduações e instituições disponíveis e identificar quais são as de interesse, para que assim, possam se preparar melhor para o período de inscrições. Entre os dias 7 e 10 de julho, uma vez por dia, o sistema fará um cálculo indicando a nota de corte para cada curso.

O cálculo da nota de corte é determinado a partir do interesse dos candidatos inscritos em um curso, por modalidade de concorrência. Isso significa dizer que quanto maior for a procura, maior será a nota de corte. O candidato precisa estar atento e monitorar diariamente sua posição, pois a depender da sua colocação, pode haver a necessidade de alterar a opção de curso ou de universidade. Os estudantes podem acompanhar a inscrição pelo site ou aplicativo. As plataformas dão acesso às classificações parciais, finais e à lista de aprovados.

O que é o Sisu

O Sisu é um sistema do governo federal que tem como objetivo garantir o acesso de estudantes às instituições de ensino superior públicas. As vagas são voltadas aos candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e não zeraram a redação.

Os candidatos que já possuem matrícula em uma instituição de ensino superior não podem participar da seleção. Caso tenha interessa em saber mais sobre todos os pontos da seleção, o Educa Mais Brasil criou um guia resumido que pode te ajudar, para ter acesso é só clicar aqui.

