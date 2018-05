Candidatos pedem a anulação do concurso do Banpará

(Foto Fábio Costa)- Candidatos querem a anulação do concurso do Banco do Estado do Pará (Banpará), realizado no dia 6 deste mês pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). Eles alegam ter havido irregularidade no concurso. Hoje (14) pela manhã, alguns candidatos estiveram na sede do Ministério Público do Estado, em Belém.

Presidente da Associação dos Concursados do Pará ( Asconpa ), José Emílio Almeida disse que, no dia seguinte ao concurso, a entidade fez a denúncia no Ministério Público do Estado. “A associação já contratou um advogado para acompanhar o andamento desse caso no Ministério Público do Estado, para que seja feita ação civil pública. Nós queremos a anulação do concurso. Temos plena certeza de que ele tem irregularidades. Vamos acompanhar o andamento do processo e torcer para que a Justiça entenda que o concurso tem que ser anulado”, afirmou.

José Emílio garante que tem provas das irregularidades. “Temos provas materiais. Foto publicada no próprio site da Fadesp que mostra um candidato usando relógio digital durante a prova. Há fotos de prova publicada nas redes sociais. Uma delas é uma prova rosa. Se aquele gabarito foi publicado nas redes sociais é porque tinha (alguém usando) celular na prova. Essas evidências se tornam prova porque demonstram ter havido irregularidade. Fora as denúncia feitas por centenas de pessoas”.

