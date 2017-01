Cannavaro apresenta projeto a Pato, e tendência é de acerto neste sábado

Jogador e seu empresário se reuniram com o técnico italiano e dirigentes chineses do Tianjin Quanjian na noite dessa sexta. Negócio está muito próximo de ser fechado

Se tudo correr conforme o esperado por todas as partes, Alexandre Pato se tornará jogador do Tianjin Quanjian até o fim deste sábado. Liberado pelo Villarreal para viajar à Itália – onde o time chinês faz pré-temporada – e negociar a transferência, o atacante teve uma reunião com seu empresário, Gilmar Veloz, dirigentes chineses e o técnico do Tianjin, Fabio Cannavaro, na noite dessa sexta. O ex-zagueiro e a diretoria apresentaram o projeto a Pato e se animaram com a possibilidade. Conforme apurou o GloboEsporte.com junto a pessoas próximas à situação, a tendência é de que o negócio seja fechado ainda neste sábado, no mais tardar no domingo.

A proposta para comprar Pato, que segundo a imprensa europeia gira em torno de 18 milhões de euros, agradou ao Villarreal, que o liberou até a tarde de segunda-feira para viajar à Itália e concluir ou não a negociação. Por conta da oferta, o técnico Fran Escribá deixou o camisa 10 fora da lista de relacionados para o jogo deste sábado, contra o Granada, pelo Espanhol.

Em entrevista ao GloboEsporte.com no início da semana, Pato deixou claro que está feliz no Villarreal, com quem tem contrato até o meio de 2020, e que não pensava em deixar o futebol europeu tão cedo, mostrando-se empolgado com a nova chance no continente. E ele já havia recusado uma investida do próprio Tianjin Quanjian há cerca de um ano, quando ainda estava no Corinthians. O clube estava disposto a desembolsar aproximadamente € 20 milhões, com salários de até R$ 5 milhões mensais, só que na ocasião ele não aceitou a proposta e acabou sendo emprestado ao Chelsea.

No entanto, o time chinês fez nova tentativa nos últimos dias, e o Villarreal fez pressão interna para que o jogador aceite se transferir. Por isso, ele viajou à Itália para conversar com Cannavaro e os dirigentes chineses.

Pato, que está com 27 anos, chegou há seis meses e vem tendo espaço no Submarino Amarelo. Fez 24 partidas na temporada e foi titular em 19 delas, marcando 6 gols. Mas a concorrência no ataque aumentou nos últimos dias, com a contratação de Adrián López por empréstimo junto ao Porto e o retorno de Soldado, referência da equipe e que estava se recuperando de grave lesão.

O Tianjin Quanjian é o mesmo time que ficou poucos meses com Vanderlei Luxemburgo como técnico no início de 2016 e contratou Jadson, Luis Fabiano e Geuvânio. Alvo atual do Corinthians, Jadson também rescindiu seu contrato recentemente, e o Fabuloso, na mira do Vasco e da Ponte Preta, está tentando o mesmo caminho.

Fonte: Globo Esporte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...