Cano decide com dois gols e Vasco vence o São Paulo, que vê a pressão aumentar

Neste domingo, o São Paulo voltou a cometer erros defensivos e foi derrotado por 2 a 1 pelo Vasco, em São Januário, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O matador Germán Cano aproveitou as distrações da retaguarda do Tricolor e marcou os dois gols da vitória dos cariocas, um resultado que volta a pressionar Fernando Diniz e seus comandados. Reinaldo ainda diminuiu de pênalti no final do jogo.

Na primeira etapa, o Tricolor teve boas chances para abrir o placar, porém a pontaria não foi precisa e os times foram para o intervalo zerados. No segundo tempo, o Vasco contou com o oportunismo de Cano e a desatenção da zaga dos paulistas para construir a vitória.

Com o revés, o São Paulo permaneceu com três pontos, ficando na oitava posição. Na próxima rodada, o time terá pela frente o Bahia, na quinta-feira, às 20h, no Morumbi. Enquanto isso, o Vasco chegou aos seis pontos, na terceira colocação. O próximo confronto da equipe é contra o Ceará, no Castelão, também às 20h da quinta-feira.

O jogo – o São Paulo adiantou a linha defensiva nos minutos iniciais e teve um bom começo em São Januário. No primeiro lance, Liziero encontrou Paulinho pela esquerda, que avançou e tocou na medida para Daniel Alves. O camisa 10 pegou muito mal na bola e desperdiçou grande chance de marcar.

A blitz do Tricolor continuou. Em 12 minutos, o Tricolor já tinha cinco finalizações, com destaque para dois arremates de Tchê Tchê e outro de Paulinho, que tinha bastante liberdade para chutar na entrada da área, mas a batida saiu imprecisa.

Com o passar dos minutos, o Vasco passou a equilibrar a partida, colocando a bola no chão e trocando passes. Os mandantes chegaram com muito perigo em cruzamento da direita e completado por Talles Magno de cabeça. Volpi foi obrigado a fazer grande defesa, mostrando reflexo.

Antes do intervalo, ainda deu tempo de Igor Gomes arriscar e exigir a primeira defesa de Fernando Miguel na partida. O meia recuperou a bola na intermediária, avançou por dentro, chutou forte de fora da área e parou no goleiro do Vasco.

Assim como foi no início do primeiro tempo, o São Paulo voltou do intervalo pressionando e levou perigo logo no começo. Paulinho recebeu a bola na entrada da área e acertou belo chute de chapa no travessão.

Mesmo com o Tricolor superior em São Januário, foi o Vasco que balançou as redes. Aos 16 minutos da segunda etapa, Benitez bateu escanteio pela direita, Talles Magno subiu para disputar no ar e a bola ficou oferecida para Cano, que finalizou de primeira e marcou para os mandantes.

O São Paulo sentiu o baque após sofrer o primeiro gol e passou a ceder mais espaço para o Vasco. Aos 29 minutos, Andrey avançou livre pela direita e encontrou Cano dentro da área, que dominou e finalizou com precisão no canto direito para ampliar o placar.

No final da partida, o São Paulo ainda teve uma penalidade a favor, já que Andrey tocou com a mão dentro da área. Na cobrança, Reinaldo parou em defesa de Fernando Miguel, porém o juiz mandou voltar pelo fato do goleiro ter se adiantado. Na sequência, o lateral-esquerdo acertou o lado direito das redes e diminuiu.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)16/08/2020 17:16

