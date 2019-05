Cano estoura e causa grande vazamento de água e deixa moradores sem água nas torneiras em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Fotos:Jornal Folha do Progresso)- Um grande vazamento de água limpa foi registrado na manhã desta quinta-feira (23) após um cano estourar às margens da Avenida Brasil no bairro Pires de Lima, em Novo Progresso. Segundo moradores das proximidades o vazamento já ocorre à mais de dois dias sem providencias pela concessionária “Águas de Novo Progresso”.

