Cano estourado alaga ruas e causa transtornos para moradores em Novo Progresso

(Foto:Reprodução ) Um cano estourado da Empresa Águas de Novo Progresso, está causando transtornos a moradores e a quem precisa circular pelo bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

A quantidade de água que jorra no cruzamento entre a Rua Tancredo Neves e Rua Tiradentes é tão grande que já alaga as vias e atrapalha os pedestres e ameaça residências.

De acordo com moradores, o cano já tem alguns dias que vaza agua, a empresa esteve no local e não resolveu o problema.

Morador reclama da dificuldade que tem para trafegar no local. É muita água e alagou a frente da minha casa toda”, alguém tem que ver isto,reclamou para o Jornal Folha do Progresso.

