Cansado de furtos, homem pinta ovelhas de laranja

Muitos fazendeiros do noroeste da Inglaterra são frequentemente alvos de ladrões que surrupiam suas ovelhas. Por causa destes constantes furtos, Pip Simpson tomou uma medida drástica e inusitada. O fazendeiro decidiu pintar todo o seu rebanho de 800 ovelhas de laranja.

Devido a cor extravagante, as ovelhas de Simpson viraram até ponto turístico na região de South Lakeland. O fazendeiro decidiu pela técnica porque, como a cor é muito brilhante e viva, seu rebanho se destaca na multidão fazendo com que o ladrão pense duas vezes antes de sair levando uma delas por aí.

Claro que Simpson foi criticado. Será que a tinta não faz mal? A pobre ovelhinha vai ficar para sempre laranja? O fazendeiro conta que não há com o que se preocupar. O rebanho vai ficar laranja por apenas 12 meses – quando ele pretende pintar novamente as ovelhas – e a tinta usada seria completamente inofensiva à saúde dos animais.

