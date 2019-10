Cantor é condenado a 30 anos de prisão após matar namorada a facadas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Metrópoles

O cantor sertanejo Antônio Marcos Bueno foi condenado a 30 anos de prisão após ser acusado de assassinar a namorada, Camila Lourenço, 32, a facadas. O crime ocorreu em abril de 2018. O julgamento do acusado ocorreu no Fórum de Araraquara, em São Paulo, na terça-feira (1º). Segundo o jornal local da EPTV, parentes e amigos da vítima se reuniram em frente ao fórum.

