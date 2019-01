Cantor Marciano morre aos 67 anos após infarto fulminante

O cantor sertanejo Marciano, que fazia dupla ao lado de João Mineiro, morreu aos 67 anos, em casa na cidade de São Caetano do Sul, São Paulo. Em comunicado oficial nas redes sociais do cantor a informação foi confirmada. “É com imenso pesar que, em nota, confirmamos o falecimento do cantor Marciano, o Inimitável. Em breve, divulgaremos mais informações. Nesse momento, agradecemos o carinho de todos e pedimos orações à família”, disse a equipe de Marciano.

O velório do cantor nos últimos anos usava o título de “O Inimitável” acontecerá na Câmara Municipal de São Caetano do Sul. No início da década de 1970 Marciano iniciou a dupla com João Mineiro. Juntos, eles foram responsáveis por hits como “Ainda ontem chorei de saudade”, “Se eu não puder te esquecer”, e outras.

Após a morte de João Mineiro, em 2012, José Marciano iniciou um projeto ao lado de Milionário (ex-dupla de José Rico, que morreu em 2015). O projeto dos dois foi chamado de “Lendas” e rendeu a gravação de um DVD em 2015, sendo lançado no mercado no ano seguinte.