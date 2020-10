Cantor mato-grossense diz que ficou ’24 dias perdido em mata’ após suposto pouso forçado de avião

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por meio da conta oficial da dupla sertaneja no Facebook, um comunicado com a foto de Matheus aponta que o cantor recebeu auxílio na fazenda em que está neste momento

Matheus já falou com os familiares e, sem detalhar o que ocorreu, o cantor teria dito apenas que o avião em que estava teve de fazer um pouso forçado. Não há informações complementares do caso. Há expectativa que ele chegue hoje em Primavera do Leste.

O cantor Matheus Soliman, 22 anos, que reside em Primavera do Leste e faz dupla com Arthur Costa, foi localizado ontem, após 24 dias desaparecido, e teria passado semanas caminhando à procura de socorro.

