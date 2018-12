Cantor Ray Brito falece em Santarém

Artista ficou conhecido na década de 70 pelo conjunto “Os Hippies” e foi integrante da Academia de Letras e Artes de Santarém (ALAS).(Foto:Reprodução Facebook)

O cantor Raimundo Brito, mais conhecido como Ray Brito, morreu em Santarém, no oeste do Pará, na noite da última quinta-feira, dia 20. O artista também integrou na década de 70 o conjunto “Os Hippies”, comandado por Agostinho Fonseca (Tinho), famoso na cidade. Ray também foi integrante da Academia de Letras e Artes de Santarém (ALAS). O artista faleceu devido a um infarto na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por volta das 22h30, após passar mal em casa. O cantor lançou 18 CDs e três LPs gravados e mais de 40 anos dedicados à atividade musical.

Na noite de quinta-feira, dia 20, o artista postou uma foto no Facebook falando em lançar um novo álbum com a foto. Os amigos e fãs postaram recados de sentimentos e de despedida. Em nota a Academia de Letras e Artes de Santarém (ALAS) lamentou o falecimento do artista em Santarém. No dia 30 de junho de 2017, aos 66 anos de idade foi eleito membro vitalício da Academia de Letras e Artes de Santarém, como titular da cadeira numero 33, que tem como patrono o poeta Rui Paranatinga Barata. O corpo de Ray Brito está sendo velado na capela mortuária da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade e o sepultamento será amanhã, em horário a ser definido pelos familiares.

A Prefeitura Municipal de Santarém também emitiu nota de pesar para a famíia. “Ray Brito, como era conhecido tinha uma das mais belas vozes de Santarém. Desde a década de 70 embalava festas e eventos no Município, sendo atração sempre confirmada nas programações oficiais de aniversários da cidade”, diz a nota. O corpo de Ray Brito está sendo velado na capela mortuária da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no centro comercial de Santarém. O sepultamento será neste sábado (22) com horário a ser definido.

Fonte:ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...