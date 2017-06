Cantor sertanejo é morto durante tentativa de assalto em Maceió

De acordo com o G1, um dos disparos também atingiu a coluna da sua esposa, Thayse Alves da Silva, de 27 anos. Ela foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE). O casal estava dentro de um carro quando foi abordado pelos criminosos.

O cantor sertanejo Mário Rodrigo Santos Sobral, mais conhecido como ‘Rodrigo Souza’, de 35 anos, foi morto a tiros na noite do sábado (24), no bairro Clima Bom, em Maceió. A morte está relacionada a uma suposta tentativa de assalto.

You May Also Like