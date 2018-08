Cantor sertanejo e músico são mortos por ciúme a tiros em festa na Bahia

Três suspeitos estão sendo procurados pela polícia após as mortes do cantor sertanejo Iago dos Santos Silva, de 23 anos, da dupla Thiago e Yago, e o músico Antônio Carlos Marçal Moreira, conhecido como Thony Matos, de 28 anos. As vítimas foram assassinadas a tiros na madrugada desse domingo (26), durante uma discussão em uma festa, no município de Cotegipe (BA). O crime teria sido motivado por ciúme. Os criminosos já tiveram prisão preventiva solicitada pela Justiça.

O delegado Rivaldo Almeida Luz afirmou que um dos autores dos homicídios teria desavença pessoal com Iago por causa de uma namorada. O alvo seria apenas o artista, mas Thony Matos estava ao lado e acabou sendo atingido pelos disparos. Até o momento, ninguém foi preso.



(Com informações de Notícias ao Minuto)

