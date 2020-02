Cantor sertanejo Henrique é resgatado de carro em chamas após grave acidente

Foto: Divulgação -O cantor sertanejo Henrique, 22, da dupla Netto e Henrique, ficou gravemente ferido na madrugada deste sábado (8), após um acidente em Santa Fé do Sul, em São Paulo.

Segundo um portal do G1 /Globo, o músico seguia pela Avenida Navarro de Andrade, quando bateu em uma camionete e o veículo em que ele estava acabou pegando fogo. Uma equipe da PM que fazia patrulhamento pelo local viu o acidente e conseguiu retirar Henrique de dentro do veículo.

Segundo o hospital que atendeu o cantor, ele sofreu traumatismo craniano, passou por cirurgia e seu estado é considerado grave.

Por Redação com Portal do Holanda;em 08/02/2020 às 19h49

