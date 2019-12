Cantor sertanejo Juliano Cezar morre depois de infarto durante show em Uniflor, no norte do Paraná

Juliano Cezar morreu nesta terça-feira (31) — Foto: Caio Duran

De acordo com o produtor Mauro Vasconcelos, cantor chegou a socorrido em um posto médico perto do local do evento. Porém, o artista não resistiu.

O cantor sertanejo Juliano Cezar, de 58 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (31) depois de sofrer um infarto fulminante enquanto fazia um show em Uniflor, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo produtor do artista.

De acordo com o produtor Mauro Vasconcelos, Juliano Cezar chegou a socorrido em um posto médico perto do local do evento. Porém, o cantor não resistiu.

Veja a repercussão da morte do cantor sertanejo Juliano Cezar

Ele recebeu massagem cardíaca e injeções de adrenalina por mais de uma hora e meia, mas, ainda conforme o produtor, não foi possível reanimar o artista.

Mauro Vasconcelos contou que estavam em uma sequência de três shows, com casa cheia, no Paraná. Ele conhecia Juliano Cezar há 25 anos e era produtor do amigo há sete.

Juliano Cezar era casado e não tinha filhos.

Velório e enterro

O corpo do Juliano Cézar será velado em Ribeirão Preto (SP), onde morava, das 18h de terça-feira até as 9h de quarta-feira (1º).

Na quarta, haverá outro velório, do meio-dia às 15h, em Passos (MG) – cidade natal do cantor. O corpo de Juliano Cezar será enterrado em Passos.

Biografia

Juliano Cezar tinha 30 anos de carreira. Ele lançou dez CDs e três DVDs.

O sertanejo começou a fazer sucesso ao cantar “Não Aprendi Dizer Adeus” e ganhou o Prêmio Sharp como “cantor revelação”. Também foi indicado ao Grammy Latino com “Melhor Álbum Romântico”.

“Rumo a Goiânia”, “Faz Ela Feliz”, “Bem Aos Olhos da Lua” e “Cowboy Vagabundo” estão entre os sucessos de Juliano Cezar.

Por Dalton Luís Ferreira, TV Globo

31/12/2019 06h28 Por Dalton Luís Ferreira, TV Globo

31/12/2019 06h28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...