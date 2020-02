Cantor sertanejo morre após acidente de moto em Cuiabá

O cantor sertanejo Lindenberg de Medeiros Malaquias, 29, conhecido como Samuel, morreu na madrugada de hoje após sofrer um acidente de moto na avenida Dante de Oliveira, em Cuiabá. Ele havia saído de um show e se dirigia para casa.

Samuel, que fazia dupla com o cantor Gustavo, pilotava uma moto Biz, quando perdeu o controle da direção do veículo e bateu na sarjeta, segundo a Deletran (Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito). O corpo do cantor foi arremessado contra um poste.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas ao chegar ao local os médicos já constataram a morte do músico.

O cantor havia se casado no dia 4 janeiro e sua esposa está grávida de cinco meses do primeiro filho do casal.

Samuel havia acabado de sair de um show em um bar sertanejo no bairro Jardim Europa, na capital mato-grossense.

A dupla sertaneja Gustavo e Samuel – Divulgação

A dupla sertaneja Gustavo e Samuel

Imagem: Divulgação

“Ontem ele me abraçou dizendo que eu era um cara sensacional, parecia que ele estava se despedindo. Foi um show bem diferente, ele desceu do palco, abraçou e tirou foto com quem estava lá curtindo”, disse Gustavo.

A morte do cantor foi anunciada nas redes sociais da dupla pelo parceiro. Em duas postagens na manha de hoje, o cantor lamenta a morte do companheiro.

“Ele era o melhor cara do mundo. Uma pessoa muito alegre, extrovertida. Ele estava muito feliz com o novo projeto da dupla e a chegada do primeiro filho”, lembra Gustavo.

A dupla Gustavo e Samuel faria um show hoje em Cáceres, cidade a 220 quilômetros, de Cuiabá. O evento foi cancelado.

O corpo de Samuel foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cuiabá. Ainda não há informações sobre o velório.

Por:Simone Machado Colaboração para o UOL, em São José do Rio Preto (SP) 01/02/2020 12h28

