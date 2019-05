Cantor sertanejo morre em grave acidente de trânsito

O acidente ocorreu na manhã de ontem, três dias após a morte de Gabriel Diniz (Foto: Reprodução

Os fãs da música sertaneja receberam mais uma triste notícia durante esta semana. Após a perda de Gabriel Diniz, que morreu em um acidente aéreo na última segunda-feira (27), outro cantor sertanejo teve a vida e a carreira interrompidas após um grave acidente de trânsito.

O cantor Guilherme Palaia Juliari, de 26 anos, que estava pilotando uma moto, morreu após bater na traseira de um caminhão no Km 215 da rodovia Vereador Rubens Leme Asprino, entre Aguaí e São João da Boa Vista, em São Paulo.

De acordo com a polícia rodoviária, o caminhão atingido pelo condutor estava parado por problemas técnicos na estrada.

Guilherme não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O cantor nasceu em São João da Boa Vista, interior de São Paulo.

A morte do jovem talento comoveu os internautas nas redes sociais. “Outro dia, postei essa foto tomado de imensa alegria por esses dois amigos. Hoje, chocado e com profunda tristeza, ao saber da morte do Guilherme. Só a graça de Deus é que pode permitir consolação diante desse triste acontecimento. Que o Senhor lhe dê a paz e console sua jovem esposa e seus familiares”, declarou um amigo do artista.

“Hoje o dia é de luto aqui na Terra. Mais é de festa lá no céu. Mais um irmãozão vai morar junto de Deus. Sem palavras para descrever sua humildade irmão. Vai com Deus irmãozão”, comentou um fã do trabalho de Guilherme.

(Com informações do TV Foco)

