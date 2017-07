Cantor sertanejo morre em grave acidente (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

O cantor sertanejo Fernando Ferraz Barbosa, da dupla Gusttavo e Fernando, morreu na madrugada do último sábado (1) em um acidente de carro na rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, na altura de Itatiba, interior de São Paulo. Dois motociclistas envolvidos no ocorrido também não resistiram aos ferimentos e morreram.

O cantor, de 35 anos, trafegava em seu Hyundai i30 no km 27 da rodovia. Fernando invadiu a faixa contrária e bateu de frente com duas motos, uma Honda CG 125 e outra Pop 110. Ele morreu ainda no local. O piloto e passageiro da CG também não resistiram.

O outro piloto foi levado em estado grave à Santa Casa de Itatiba. Seu estado de saúde não foi informado. Segundo a polícia, não há indícios de que Fernando estivesse sob o efeito de álcool.

