Cantor sertanejo Rafael é preso por suspeita de falsificar cigarros no PR

Ele é da dupla sertaneja Fábio e Rafael. A Polícia do Paraná faz uma operação para prender dezesseis pessoas suspeitas de integrar o esquema.

Uma operação da Polícia Civil contra uma quadrilha que falsificava cigarros paraguaios no Brasil prendeu treze suspeitos no Paraná nesta quarta (20). Um dos presos é o cantor sertanejo Rafael, da dupla Fábio e Rafael, e o pai dele. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

Entre os alvos, estão duas fábricas de cigarro falsificado. Uma delas tinha capacidade para produzir até 100 mil maços de cigarro por ano. Segundo a Receita Federal, a sonegação de impostos chega a R$ 90 milhões por ano.

A polícia encontrou 10 trabalhadores paraguaios em uma das fábricas. Os agentes também fizeram buscas em gráficas que prestavam serviços para a quadrilha e numa empresa que agenciava a carreira da dupla Fábio e Rafael. A polícia suspeita que essa empresa era usada pra lavagem de dinheiro.

Sertanejo é preso

O cantor Rafael Frare, de 25 anos, foi preso nesta quarta (20) de manhã no apartamento mora em um condomínio de luxo, em Londrina. Ele é da dupla Fábio e Rafael, que está no primeiro álbum e tem feito shows em todo o país com músicas bem humoradas, no estilo sertanejo universitário. A polícia apreendeu o ônibus usado pela dupla para transportar a banda e os equipamentos. Mais dezoito veículos foram apreendidos, incluindo um carro de luxo.

Justiça determinou o bloqueio de R$ 6,5 milhões em bens de integrantes da quadrilha, que estavam em seis contas bancárias usadas pelo grupo. Segundo as investigações, o chefe da quadrilha é o pai de Rafael: Clodoaldo Siqueira, que foi preso em São Paulo.

A defesa do cantor Rafael disse que não vai se pronunciar até ter acesso aos detalhes da investigação. O Jornal Hoje não conseguiu contato com a defesa de Clodoaldo Siqueira, pai do cantor, nem com a produção da dupla Fábio e Rafael.

Fonte: Jornal Hoje.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

