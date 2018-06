Cantor Thiago Albuquerque e Messias sofrem acidente de transito na Br 163

Carro capota após motorista desviar de buraco na BR-163 em Novo Progresso – Veiculo ficou destruido

Acidente ocorreu por volta das 10h desta terça-feira (19). As duas pessoas que estavam dentro do veículo tiveram ferimentos leves.

Um carro capotou após o motorista desviar de um buraco na rodovia BR 163, nas proximidades da comunidade Veneza na manhã desta terça-feira (19). De acordo com a informação os passageiros foram identificados como Messias e o cantor sertanejo Thiago Alburquerque, o acidente aconteceu por volta das 10h .

Segundo a corporação, o motorista alegou ter perdido o controle do veículo após ter feito o desvio, o que teria causado o capotamento.

As duas pessoas que estavam no carro tiveram escoriações, eles foram atendidos no hospital Municipal de Novo Progresso e estão bem.

Leia:Tapa-buraco custa caro e não resolve o problema na rodovia BR 163

A rodovia BR 163 passa por uma operação tapa buraco , no entanto, têm provocado acidentes e, consequentemente, críticas dos motoristas e motociclistas que trafegam pela rodovia.

Leia Também:Tapa Buracos do Dnit do Pará na BR 163 é com terra e pedra

Por :Jornal Folha do Progresso

