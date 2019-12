Cantora Andreia Ribeiro desmaia em show e morte é confirmada; mal súbito

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Andreia tirou uma foto que iria ser mandada para a mãe dela, começou a cantar uma outra música quando desmaiou”, relatou ele, que informou ainda que a artista foi levada para um hospital da região. No entanto, após algumas horas internada no local, a cantora Andreia Ribeiro não resistiu e faleceu. A prefeitura de José de Freitas emitiu uma nota de pesar lamentando a morte da cantora.

De acordo com as primeiras informações sobre o falecimento da Cantora Andreia Ribeiro, ela estava no palco, fez uma apresentação e, em seguida decidiu tirar uma selfie, que seria enviada para a mãe. A foto foi feita antes da cantora morrer e é a mesma da capa desse artigo. Cantora Andreia Ribeiro faz selfie antes de morrer e manda foto para mãe

Morte de Andreia Ribeiro é confirmada, após desmaio, no palco, no Piauí

A cidade fica a quase 50 km da capital do estado do Piauí, Teresina. A apresentação é uma espécie de confraternização pré-Réveillon. Após o desmaio, a morte da Cantora Andreia Ribeiro foi confirmada.

