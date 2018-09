Cantora Angela Maria morre aos 89 anos

(Foto: Divulgação)- O velório está marcado para este domingo (30)

Morreu na noite deste sábado (29) a cantora Angela Maria, após 34 dis de internação em um hospital em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Famosa durante as décadas de 60 e 70, Angela dedicou 70 anos da sua vida à música. A importância da cantora foi destacada numa postagem feita pelo seu empreário, Thiago Marques Luiz.

“Com o maior pesar do mundo informo a todos vocês que a maior cantora do Brasil, a nossa Rainha Angela Maria, não está mais entre nós. Foram 89 anos de vida e quase 70 de sucesso, reconhecimento, carinho e respeito de todo povo brasileiro. Não houve (e por certo não haverá) nenhuma cantora na nossa música com história semelhante em termos de produtividade, importância e longevidade. Tenho muito orgulho de ter Angela Maria na minha história e, principalmente, de ter dado a ela todas as flores em vida. Pra sempre te amarei, “Estrela da nossa canção popular”., escreveu.

O velório de Angela Maria está marcado para este domingo (30), a partir das 10h, no Cemitério Congonhas, em São Paulo

