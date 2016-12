Cantora contrata detetive e descobre traição

O fim do namoro entre a cantora Paula Fernandes e o dentista Henrique do Valle, que já durava quatro anos, teve um ponto decisivo: a moça contratou um detetive particular para investigar os “passos” do rapaz.

De acordo com o site R7, que acompanhou uma publicação da revista Veja, as “puladas de cerca” de Henrique foram comprovadas pelo profissional da investigação.

A cantora teria ficado arrasada ao comprovar as desconfianças que já tinha.

Procuradas, ambas as partes preferiram não se manifestar a respeito.

Durante o anúncio do fim do relacionamento, em uma rede social, Paula disse que os dois preferiram seguir caminhos diferentes, apesar de se amarem muito. A cantora finalizou pedindo respeito e desejo de felicidades.

(Com informações do R7)

