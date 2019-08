Cantora é agredida pelo ex e irmãos atropelam suspeito

(Reprodução / Instagram e Facebook)-A mulher recebeu ameaças e foi agredida com um chute

A cantora Adriana Regina, da dupla sertaneja Patrícia e Adriana, registrou uma denúncia que apanhou e teve o carro destruído pelo ex-namorado, de 29 anos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para defender Adriana, os irmãos dela foram cobrar a dívida pelo conserto do veículo e acabaram trocando agressões em frente à casa da mãe do suspeito.

O suposto agressor da cantora alega que foi prensado contra a parede por um carro dos familiares da artista.

O ex-namorado de Adriana informou que foi cortado com um golpe de facão e que sua mãe também foi ferida pelos irmãos da cantora. Como defesa, ele publicou uma foto com suas cicatrizes nas redes sociais.

Os fatos se deram no último dia 13, segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Campo Grande. Mas o caso veio à público no final da última semana, após o acusado de agressão receber alta do pronto-socorro da Santa Casa da cidade, onde ficou internado por três dias.

A mulher conta que o ex a persegue há dois meses, quando ela decidiu romper o relacionamento de cerca de um ano por conta das crises de ciúmes dele.

Agressões

No dia citado, a cantora disse que o ex-namorado invadiu sua casa e vasculhou o local. Quando a viu, desferiu um chute contra ela. A mulher, então se trancou no banheiro e ligou para a polícia. Segundo ela, o acusado teria a ameaçado, quebrado o carro da cantora e ido embora.

O advogado de Adriana, Rafael Rodrigues, disse que no dia seguinte a cantora exigiu o ressarcimento dos danos causados pelo ex via mendagens pelo celular, mas o homem se negou a pagar e repetiu as ameaças.

Depois, os dois irmãos da sertaneja foram cobrar o valor. “Ele (o ex) já saiu da casa com um espeto de churrasco na mão”, disse o advogado. Um dos irmãos de Adriana, é jardineito e, por isso, anda com um facão em seu carro, justificou o advogado. “Ele deu o golpe para não machucar”, explicou.

O ex-namorado de Adriana tentou fugir correndo pela rua, mas foi perseguido pelo outro irmão da cantora, que teria o atropelado e prensado junto a um portão.

O acusado operou o cotovelo esquerdo e recebeu 12 pontos. A mãe dele ficou ferida com um corte na cabeça.

Investigadores da Deam já têm em mãos imagens de câmeras de seguranças de vizinhos da mãe do ex-namorado. Eles aguardam um parecer da Justiça sobre o pedido feito pela defesa de Adriana por uma medida protetiva.

