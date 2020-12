Cantora é encontrada morta em casa no Acre; polícia investiga

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em seu perfil no Instagram, Caliane fez a última postagem na noite de sábado (5/12), no qual estava arrumada para o aniversário de uma tia

A cantora, que também é estudante de medicina, concorreu ao cargo de vereadora de Xapuri pelo PSB nas últimas eleições municipais realizadas em novembro. No entanto, com 132 votos, Caliane não foi eleita.

A cantora Caliane Soares, 29 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento na manhã deste domingo (6/12), em Xapuri, no Acre. Segundo o G1, a polícia abriu um inquérito para investigar a causa da morte.

