Cantora gospel e marido morrem em acidente

A cantora gospel Jane Carla, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos após um grave acidente e morreu. O carro em que estavam a cantora e seu marido Wanderson Guimarães colidiu frontalmente com uma carreta na rodovia TO-080, entre as cidades de Palmas e Paraíso do Tocantins.

Wanderson morreu no local do acidente e Jane Carla foi socorrida em estado grave ao Hospital Geral de Palmas porém a cantora sofreu uma piora em seu quadro e teve uma parada cardíaca. Motivo da morte. Segundo o site Blasting News, a cantora e o marido eram membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ministério de Madureira em Palmas, e eram pastoreados pelo pastor João Abrantes.

Entre as músicas de sucesso de Jane Carla estão Mestre Dos Milagres, Veio Guerrear e Vaso Escolhido.

A polícia vai investigar as cusas do acidente.

