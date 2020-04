Cantora Joelma é processada por ex-funcionários

(Foto:Reprodução) – Os profissionais cobram direitos trabalhistas da Justiça © AgNews Os profissionais cobram direitos trabalhistas da Justiça

A cantora Joelma está sendo processada por dez de seus ex-funcionários que entraram na Justiça do Trabalho para pedirem seus direitos. Os profissionais, entre eles músicos, técnicos, auxiliares, seguranças, entre outros, entraram com a ação contra a artista após terem sido demitidos sem justa causa em 2017.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, os trabalhadores alegam na Justiça que não receberam os valores que teriam direito após terem realizado a contabilidade dos ganhos.

Alguns destes funcionários optaram por fizer acordo com Joelma, mas a cantora acabou descumprindo os tratos. Os valores das causas variam entre R$ 25 mil e R$ 233 mil.

Ainda segundo a colunista, os profissionais se recusaram a falar do assunto sob a alegação de terem sido ameaçados de processo caso falassem com a imprensa.

