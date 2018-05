Cantora sertaneja Thaeme sofre aborto aos 3 meses de gestação: ‘Grande tristeza’

Artista estava à espera de seu primeiro bebê fruto do casamento com Fábio Elias. ‘Deus sabe o que faz e a nossa fé e confiança nEle sempre será maior que toda tristeza que sentimos na nossa alma nesse momento. Uma dor que somente quem já passou por isso pode entender. Seguimos em frente acreditando e buscando fé nos refezes da vida, confesso que não é fácil, sou humana e estamos abalados’, escreveu

A cantora sertaneja Thaeme Mariôto, que esperava o primeiro filho fruto do casamento com Fábio Elias, perdeu o bebê aos 3 meses de gravidez. Por meio de seu perfil no Instagram, a artista que sonhava em ser mãe ainda em 2018 comunicou os seguidores na madrugada desta quarta-feira (23) que sofreu um aborto espontâneo um dia após ter anunciado ao público a gestação.

“Acredita em anjo? Pois é, ela agora virou o nosso! É com grande tristeza e susto que, infelizmente, comunicamos que nosso anjinho não resistiu aos 3 primeiros meses! Recebemos a triste notícia que seu coraçãozinho parou de bater, sem explicações médicas até agora, sem sinais, sem avisar… Nós já sabíamos quão frágil é uma gestação nas 12 primeiras semanas, por isso a gente gostaria de ter aguardado esse tempo para contar a todos… Enfim, fugiu do nosso controle, e receber a notícia da perda um dia depois de ter anunciado a glória para todos foi muito mais difícil…”, declarou a dupla com Thiago.

Fonte: Purepeople

