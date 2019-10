Cantoras Anitta e Alinne Rosa se beijam em show em Salvador

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Me beija! Vamos logo”, brincou a intérprete de “Baby”. Alinne pediu em cima do palco o beijo para Anitta, que ficou totalmente envergonhada, mas deu um selinho. Após o beijo, Alinne disse que tinha sido fraco e cobrou outro. “Foi muito rápido! Vem cá de novo, Anitta”, afirmou. Anitta fugiu de Alinne. “Ai, meu Deus. Não me complica não”. Veja o momento abaixo:

O show da cantora Anitta na Micareta Salvador foi movimentado na noite da última sexta-feira, dia 25. A cantora Alinne Rosa que fazia uma participação especial fez um pedido inusitado para a Poderosa. Após cantarem a música “Vale”, Alinne Rosa pediu um beijo a cantora, contando com a torcida e o apoio do público.

